富權：賴清德拋“祖國論”是數典忘祖

中評社香港10月7日電／澳門新華澳報7日發表富權文章：賴清德拋“祖國論”是數典忘祖。以下為文章內容。



習近平主席在慶祝中華人民共和國成立七十五週年招待會上的祝酒詞，特別向台灣同胞致以誠摯問候，並指出台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水。我們要堅持一個中國原則和“九二共識”，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對“台獨”分裂活動。實現祖國完全統一，是海內外中華兒女的共同心願，是大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋！！引發廣大台灣同胞的共鳴。而不少台灣地區藝人也紛紛以各種方式祝賀新中國生日快樂，並歡呼“盛世華誕，愛我祖國”，卻讓“台獨金孫”賴清德暴跳如雷。於是，他前晚趁著“快閃”在台北市舉行的一個晚會致辭時，拋出了“祖國論”，聲稱最近鄰居中華人民共和國十月一日剛過完七十五歲生日，就年紀來說，中華人民共和國絕不可能成為“中華民國”人民的“祖國”，若要祝賀中華人民共和國生日快樂，切勿用“祖國”兩字。



賴清德的這個“祖國論”，是其繼“五二零講話”、“黃埔軍校一百週年慶典講話”等系列“台獨”言論的“升級版”。雖然從表面上看，是針對台灣地區藝人擁抱祖國表現的“即時反應”，但卻是其要推動“實質台獨”的重要一步，是精心設計、有備而來的有部署行動，目的是要在戰略上把台灣地區從祖國大陸中徹底割裂開來，在戰術上湮沒兩岸關係是國共鬥爭的延續的事實，從而為“實質台獨”建立歷史及現實基礎。



然而，作為憑藉著所謂“中華民國憲法”及其“增修文本”，才能當選及出任台灣地區領導人的賴清德，此舉卻是徹底地背棄了台灣地區的“憲法”及其“增修文本”，等於是自我抽空了其管治台灣地區的“憲政基礎”。實際上，台灣地區的“憲法”，是一部凸顯“一個中國”的“憲政”文件，主張兩岸同屬一個中國；而其“增修文本”更是努力尋求兩岸統一。而賴清德卻透過拋出“祖國論”，公然踐踏“憲法”及其“增修文本”所揭櫫的兩岸同屬一個中國的政治基礎，這不但是“違憲”的重大“憲政危機”，而且也是不折不扣的叛國行為。

