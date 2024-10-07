中央代表團觀看新疆兵團成立70年文藝晚會

10月6日晚，中共中央政治局委員、國務院副總理、中央代表團團長何立峰在烏魯木齊文化中心大劇院與各族各界群眾一起觀看慶祝新疆生產建設兵團成立70周年文藝晚會《光榮使命》。（圖源：新華社） 中評社北京10月7日電／據新華社報導，6日晚，烏魯木齊文化中心大劇院一派節日氣象。慶祝新疆生產建設兵團成立70周年文藝晚會《光榮使命》在這裡上演。中共中央政治局委員、國務院副總理、中央代表團團長何立峰與各族各界群眾一起觀看演出。



七十載春秋，兵團人開發建設邊疆，書寫壯麗詩篇；七十年奮鬥，兵團人守護神聖國土，履行光榮使命。晚會在交響合唱《兵團兒女心向黨》中拉開序幕，分為艱苦創業、開拓進取、奮進新時代三個篇章，展現了黨旗輝映下兵團各項事業取得的顯著成就，特別展現了黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，兵團全面深化改革、推動經濟社會高質量發展、譜寫中國式現代化兵團實踐的壯麗篇章。觀看演出的何立峰等中央代表團成員頻頻報以熱烈的鼓掌。伴隨著全場齊聲高唱《歌唱祖國》，晚會落下帷幕。



中共中央政治局委員、新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞，中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任、中央代表團副團長苗華，以及新疆生產建設兵團主要負責同志、中央代表團全體成員共同觀看了演出。



中央代表團是於6日下午乘飛機抵達烏魯木齊，參加新疆生產建設兵團成立70周年慶祝活動的。代表團由24人組成，成員包括中央和國家機關有關部門負責同志。