﻿FEMA資源短缺　疏於災後重建

南卡州民眾5日展示標語“我們需要電力”。圖源：法新社 中評社北京10月7日電／據大公報報導，綜合《華盛頓郵報》、NBC報導：美國在過去數十年間有多達570萬人因飓風後的次生災害死亡，《自然》雜誌最新研究指出，驚人的死亡人數反映了美國災難恢復系統存在重大缺陷，對處理長期後果的支援能力嚴重不足。此次飓風“海倫妮”在美國多州造成嚴重破壞，也暴露了美國聯邦緊急事務管理局（FEMA）和州政府機構的資源緊缺，對災後長期後果“不顯興趣”，目前仍有許多災民處於威脅中。



“海倫妮”橫掃美國東南部，在北卡羅來納州造成了前所未有的破壞，至少95人因飓風死亡，多個地區已遭遇連日的斷水斷電。FEMA在9月30日稱，已向該州運送約100萬升水和60多萬份餐食，但當地居民表示，其提供的資源仍遠遠不夠。阿什維爾所在的班科姆縣縣長平德說，“我們一直在要求當局提供飲用水，但我們剛剛才得到水，數量也很少。”她還承認，該縣並沒有用來應對緊急情況的儲備水。據NBC報導，FEMA發言人羅滕伯格曾在9月提出要求更多資源，並提到一些災難應變小組的資源“嚴重不足”。



據前FEMA局長福蓋特稱，可用於協助社區應對飓風長期後果的聯邦資源實際很少。該機構主要應對緊迫的緊急情況，其大多數支援工作計劃在災難發生後的幾個月內結束。而今年，由於FEMA花費至少6.4億美元安置非法移民，已沒有足夠的資金來滿足飓風受災地區的需求。福蓋特指出，當FEMA資金不足時，就會從長期的救災復原計劃中挪用資源，以滿足當前的需求。他還強調，國會和聯邦只會在突發階段投入資金，對於災難後的後果，“他們並沒有很大的興趣”。與此同時，美國許多州與地方公共衛生部門的經費也在大幅減少，難以支持災後的援助工作。