歐盟法案不公平、不合規、不合理

這是10月4日在比利時布魯塞爾拍攝的歐盟委員會大樓。（圖源：新華社） 中評社北京10月7日電／據新華社報導，10月4日，歐盟成員國以5票反對、12票棄權、10票贊成的投票結果通過歐盟委員會提交的對華電動汽車反補貼案終裁草案，擬對原產於中國的電動汽車徵收最終反補貼稅。投票結果反映出歐盟內部在加稅問題上的巨大分歧，歐洲政商學界對歐盟無視成員國分歧推進貿易保護主義措施表示強烈不滿。中方表態，堅決反對歐方在此案中不公平、不合規、不合理的保護主義做法。

