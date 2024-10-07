﻿保險不覆蓋　災民損失自負

北卡一輛皮卡車5日陷入泥濘的水流之中。圖源：法新社 中評社北京10月7日電／據大公報報導，據路透社報導：由於美國聯邦洪水保險覆蓋不足，“海倫妮”飓風結束後，東南部部分受災地區將有數十萬人需要依靠自己重建家園，很少有人能夠得到保險的援助。



據美國聯邦政府數據，此次飓風受災最嚴重的北卡羅來納州西部地區大約每200戶中僅有1戶受到美國國家洪水保險計劃 （NFIP）的保障，遠低於該計劃所服務的沿海及河畔社區。此外，在南卡羅來納州，受災縣的77萬戶家庭中衹有約0.5%擁有FEMA的洪水保險，北卡羅來納州受災縣衹有0.8%，而該州受 “海倫妮”影響最嚴重的西部縣，衹有0.5%的業主投保。



擁有FEMA保單的業主可以獲得高達25萬美元的建築物維修和10萬美元的維修或更換家具、服裝和其他個人財產，但他們必須位於洪水區。根據路透社對First Street數據的分析，在北卡羅來納州受風暴影響最嚴重的25個縣中，有16%的住宅和商業物業在30年內有25%的概率發生洪水，這與FEMA用於指定洪水區的標準相同，但FEMA並沒有覆蓋這些地區。



FEMA在決定洪水區時並未考慮降雨引發的洪水風險，其主要覆蓋在沿海或河濱地區，保險費率往往也是沿海地區最高。因此，非沿海地區和低收入地區的居民常常放棄購買洪水保險。沒有保險的居民可以在災後從FEMA獲得緊急援助，但通常只能獲得30000美元用於緊急開支和房屋維修。路透社指，微不足道的覆蓋率將減緩災後﻿復甦速度，耗盡居民家庭儲蓄，並迫使一些人放棄家園。