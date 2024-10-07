千五港學者入選“年度科學影響力排行榜”

有“樹博士”之稱的詹志勇在去年已位列林學（Forestry）全球第一，他在今年排名“冧莊”，繼續成為林學“世一”。圖為詹志勇。資料圖片 中評社香港10月7日電／較去年增80人，13人列所屬學科領域世界十強。



香港文匯報報導，香港面積不大，卻匯聚了愈來愈多處於世界頂尖水平的科研人才，是本港以至國家發展新質生產力的關鍵動力。香港文匯報深入分析美國史丹福大學及Elsevier近日公布的2024年“全球前2%頂尖科學家”排行榜數據，盤點出全港共有1，534名學者入選“年度科學影響力排行榜”，較去年增加80名，更有13人打入所屬學科領域的全球十大，包括有“樹博士”之稱的香港教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇蟬聯林學“世一”，早前獲聘任為下任香港中文大學校長的中大醫學院副院長盧煜明在全科臨床醫學領域排全球第四。若以綜合分數排名計算，香港科學家中以香港城市大學胡曉明講座教授（納米材料）張華排名最高，位列全球221位，他同時於納米科學與納米技術領域排名全球第七。



2024年“全球前2%頂尖科學家”排行榜由史丹福大學的專家團隊編撰，分析團隊依據Scopus作者檔案篩選出具有研究發表產出的學者，全球研究者人數從去年的960萬名科學家增至1，025萬名。



排行榜把科學家歸納為22個大範疇及174個學科領域，並參考其研究出版指標，包括引用訊息、個人科學研究成果、共同作者，以及截至2023年底的論文影響力綜合指標而編制成排行榜。



排行榜分為“終身科學影響力排行榜（1960－2023）”和“年度科學影響力排行榜”兩個榜單，藉以衡量學者的長期及近期的研究影響力，兩個榜單分別有約21.7萬及22.3萬名頂尖科學家入選，於全球學術界有極大影響力。



據分析，其中最新顯示2023年單一年度影響力的“年度科學影響力排行榜”共有1，534名香港學者入選，較之前一年的1，454人多，主要來自8所資助大學，亦有小部分自資專上院校、科研機構、醫院及科技企業等。以撇除自我引用後的綜合分數排名計算，香港科學家中取得最高全球排名的是張華，其後是商湯科技聯合創始人、中大電子工程系教授王曉剛，全球排名515位。



“樹博士”詹志勇蟬聯林學“世一”



另一方面，以撇除自我引用後的學科領域分數排名計算，“年度科學影響力排行榜”中共有13名香港科學家打入其學科領域的全球十大（見表）。不時就樹木問題接受傳媒採訪、有“樹博士”之稱的詹志勇在去年已位列林學（Forestry）全球第一，他在今年排名中蟬聯，按該排名首2%入選科學家推算，詹志勇是在全球逾3.5萬名林學科學家中脫穎而出，繼續成為林學“世一”。

