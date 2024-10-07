高質量發展　邁入規模應用新階段

在湖南株洲國際會展中心，觀眾穿戴VR設備體驗利用北斗技術輔助建模的地圖仿真模型。圖源：新華社 中評社北京10月7日電／據大公報報導，《2024中國北斗產業發展指數報告》顯示，截至2024年上半年，北斗產業發展綜合指數已達1431點，對比2013年北斗產業元年，指數增加幅度超過470%。中國衛星導航定位協會會長於賢成認為，北斗市場化、產業化和國際化相關指數均邁上了新台階，標誌著中國北斗產業已進入規模應用、高質量發展的新階段。



報告顯示，截至2024年上半年，中國各種類型的北斗終端設備（不含消費類電子）應用超過2700萬台／套，較去年同期增加超過400萬台／套，同比增長17.4%，北斗綜合應用滲透率超過50%。行業領域全面覆蓋，應用深度持續增強。至2024年上半年，涉及國計民生的重點行業的北斗終端設備應用數量超過2000萬台／套。大眾應用融入百姓生活，北斗已成為智能手機、可穿戴設備等大眾消費產品的標準配置，2024年上半年國內智能手機出貨量1.39億部，超過98%支持北斗定位。



在國際化方面，北斗產業的海外業務、國際投融資、國際專利、國際標準等都有增幅，海外業務的增幅較大。據不完全統計，業內部分龍頭骨幹企業海外業務的總營收明顯增加，2024年上半年已超過35億元，同比增長近60%。