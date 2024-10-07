上交所：延長接受指定交易申報指令時間

上海證券交易所外景。（上交所供圖） 中評社北京10月7日電／據新華社報導，10月6日，上海證券交易所發布關於延長接受指定交易申報指令時間的通知。



通知指出，為進一步提升指定交易業務辦理效率，上交所決定對接受指定交易申報指令時間進行調整。



根據通知，上交所接受指定交易申報指令時間由每個交易日的9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00調整為每個交易日的9：15至11：30、13：00至15：00。通知自2024年10月8日起施行。