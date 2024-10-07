港澳平：中國巨輪劈波斬浪　港澳揚帆奮楫

中評社北京10月7日電／據國務院港澳事務辦公室報導，國慶期間，香港和澳門充滿歡樂祥和。大家表達最多的是對祖國繁榮昌盛的祝福，對港澳發展更好的期待，對人民生活幸福的向往。事實上，只要我們善觀大勢、精察細微，完全可以對這些美好願景的實現懷抱堅定信心。



——國家發展態勢持續向上向好



習近平主席在慶祝中華人民共和國成立75周年招待會上指出，“經過75年的艱苦奮鬥，中國式現代化已經展開壯美畫卷並呈現出無比光明燦爛的前景。” “任何困難都無法阻擋中國人民前進的步伐！”這擲地有聲的話語讓全體中華兒女倍感振奮、倍受鼓舞。



一段時間以來，受外部環境變化等因素影響，我國經濟發展遇到不少壓力和挑戰。國際上一些人又翻出陳詞濫調或以新瓶裝舊酒，炒作各種所謂“中國崩潰論”“中國見頂論”“中國失敗論”。但新時代新征程上闊步邁向民族復興的中國是這些謬論唱不衰的。在習近平主席掌舵領航和中央堅強領導下，全國上下沉著應對、迎難而上、積極作為，加強宏觀調控，加快培育新動能，加速推進高質量發展，我國經濟持續回升。2024年上半年GDP增長達到5%，增速居世界主要經濟體前列。我國經濟韌性強、潛力大、活力足、回旋餘地闊的優勢再次得到印證，具有強大生產能力、廣闊創新空間、超大規模市場、完善基礎設施的特點再次得到體現。人們也再次看到， 恰恰是那些唱衰中國的謬論崩潰了、見頂了、失敗了！



特別值得指出的是，黨的二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出科學謀劃和系統部署，以經濟體制改革為牽引，確定300多項重大改革舉措，有力破解深層次體制機制障礙和結構性矛盾，進一步解放和發展生產力，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供了強大動力和制度保障。而且大家可以感受到，貫徹落實三中全會精神的行動是多麼迅速：不到三個月的時間里，完善市場准入制度、縮減外商投資准入負面清單、支持優質企業借用中長期外債、促進高質量充分就業、醫療領域開展擴大開放試點工作等多項改革措施已密集出台。其中，中央於9月下旬推出系列金融和財政政策“組合拳”更是迅速產生強大積極效應，顯著提振市場信心。



如今， “投資中國就是投資未來”已越來越成為國際資本的共識。近一段時間，跨國公司高管密集訪華，積極參與“投資中國”相關推介活動並持續加碼“投資中國”。第24屆中國國際投資貿易洽談會吸引了全球120個國家和地區、18個國際組織、1000多個境內外團組、近70位跨國公司高管參會。美中貿易全國委員會調查報告顯示，逾七成美資企業預計2024年在華業務利潤率將達到或超過全球平均水平，八成計劃將今年在華創造的利潤用於再投資。著名國際投資者吉姆·羅傑斯說，“縱觀經濟和財政指數，選擇最合適投資的國家，我會選擇中國” 。人們都積極展望，隨著三中全會提出的改革措施全面落實到位，中國式現代化將加速推進，中國號巨輪將繼續劈波斬浪向前。