朝鮮譴責北約充當美國的戰爭工具

中評社北京10月7日電／據央視新聞報導，當地時間10月6日，朝鮮外務省發言人發表談話稱，北約在最近的聲明中發表了一系列不合理言論，聲明中北約譴責所有助長和延長烏克蘭戰爭的國家，無端詆毀包括朝鮮在內的主權國家之間的獨立合作關係。



朝鮮外務省對於北約作為美國的戰爭工具，歪曲烏克蘭事件本質，詆毀主權獨立國家之間加強的法律合作予以堅決譴責和反對。