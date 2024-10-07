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朝鮮譴責北約充當美國的戰爭工具
http://www.CRNTT.com   2024-10-07 12:10:32


　　中評社北京10月7日電／據央視新聞報導，當地時間10月6日，朝鮮外務省發言人發表談話稱，北約在最近的聲明中發表了一系列不合理言論，聲明中北約譴責所有助長和延長烏克蘭戰爭的國家，無端詆毀包括朝鮮在內的主權國家之間的獨立合作關係。

　　朝鮮外務省對於北約作為美國的戰爭工具，歪曲烏克蘭事件本質，詆毀主權獨立國家之間加強的法律合作予以堅決譴責和反對。

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