中國理念為百年變局中的動蕩世界指明方向

中評社北京10月7日電／據新華社報導，美國國際問題專家、《全球策略信息》雜誌社前駐白宮記者威廉·瓊斯日前在華盛頓接受新華社記者專訪時說，中華人民共和國成立75年來，從一個積貧積弱的國家變為拉動世界經濟增長的重要引擎，經濟社會發展取得舉世矚目的偉大成就。近年來，中國提出多項全球性倡議，為處在百年變局中的動蕩世界指明了方向。



瓊斯表示，75年來，中國共產黨帶領中國人民克服重重困難，讓曾經飽經戰火摧殘的國家面貌煥然一新，實現了經濟發展和社會繁榮。“特別是近幾十年來，中國的快速發展在世界歷史上前所未見。”



瓊斯高度評價中國減貧事業取得的劃時代成就及其對世界減貧事業的突出貢獻。在他看來，在推進國家現代化建設過程中，中國政府致力於讓改革發展成果惠及全體人民，讓每一個中國人都能過上體面、有尊嚴的生活，這一理念在中國脫貧事業中發揮了關鍵作用。



“這是中國共產黨的莊嚴承諾和歷史使命，為其他國家樹立了（治國理政）榜樣。”他說。



談及中國提出的共建“一帶一路”倡議，瓊斯認為，這是在全球基礎設施建設領域的一項偉大創舉。“要想富，先修路。”他引用這句中國俗語說，中國將成功經驗分享給世界，為世界特別是“全球南方”國家指明了一條解決問題、促進發展的路徑。



瓊斯在談及不久前召開的中非合作論壇北京峰會時表示，非洲將中國視為最親密的合作夥伴之一，是因為中國在發展對非關係時從不干涉非洲國家內部事務。他說，中國為非洲國家“修鐵路，辦學校，派醫療隊，建辦公樓和體育場，致力於提高非洲人民的生活水平”。

