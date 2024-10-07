港大骨質疏鬆篩查　三成長者屬高風險

港大團隊今年進行骨質疏鬆社區篩查計劃，為逾5000名長者進行篩查，當中約三成人屬高風險人士。（大公報） 中評社香港10月7日電／大公報報導，骨質疏鬆症是常見的骨骼疾病，惟因不易發現，不少患者直至出現脆性骨折才警覺。港大團隊今年進行骨質疏鬆社區篩查計劃，為逾5000名長者進行篩查，當中約三成人屬高風險人士，需要轉介予醫生跟進及檢查。港大團隊建議，當局可加強公眾教育，並善用醫療券以“共付模式”鼓勵長者接受骨質疏鬆症檢查。



本港約有30%女士及8%男士患骨質疏鬆症。港大藥理及藥劑學系聯同20多個跨專科醫學組織及社福機構，於今年推行大型“積骨防鬆COSA骨質疏鬆社區篩查計劃”，截至今年8月，為逾5000名50歲或以上長者進行篩檢，發現約1600人屬高風險患者，需要轉介醫生跟進。在成功追蹤高風險人士中，約4成人已接受檢查，當中9成確診骨質疏鬆或骨質減少症，並開始接受藥物治療。



計劃同時調查長者對骨質疏鬆症的認知，結果顯示有約八成受訪長者不知道骨質疏鬆無病征，約半數人誤以為膝痛是骨質疏鬆的征狀之一。另外，衹有約兩成人曾接受骨質密度檢查。



三管齊下防範骨質疏鬆症



計劃發起人、香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍表示，調查結果反映香港長者對骨質疏鬆症的認知不足，甚少人定期進行骨質密度檢查。他建議要三管齊下防範骨質疏鬆症，包括加強公眾教育，積極篩查，以及加強家庭醫生治理骨質疏鬆症的培訓，並建立“共付模式”，減輕向私營醫療機構求診人士的財政壓力。