內地全民炒股　年輕人牛市趕上車？

中評社香港10月7日電／A股復市臨近，內地散戶情緒高漲，紛紛估計會升幾多，內地經濟學家任澤平甚至預言“A股開盤即收盤”，屆時將全數漲停版。中港兩地皆有專家預料“中央大把招數”，而在一片市場情緒膨脹之下，原來吸引到一班“00後”的股市新力軍進入市場，期望可以“割一波”。



根據內地市場資訊，在國慶假期期間，90後、00後一批年輕人，利用假期前往劵商申請開股票戶口，準備本周二A股開盤炒股，當中民生證券便迎來國慶開戶潮，申請量比平日大增4倍，來電查詢量和重置密碼使用閒置股票戶口號碼數量也比平日高出3倍以上，至於因是次A股狂潮所新增的股票戶口，據報是以90後、00後為主力軍，佔比超過一半。



內地財聯社披露過一份投資者年齡結構資料，亦揭示有不少年輕人準備“進場”，資料顯示近日25歲以下的新股民佔比兩成，25至35歲佔三成，36至50歲佔四成，且出現了00後的查詢大幅增加的現象，而一些曾經開過戶口的90後，近日亦重設密碼重返市場，有劵商則以以85後為主力，近日有三分之二新客戶均在年輕40歲以下。



綜合多間內地劵商統計，近一星期新開帳戶投資者中，90後、00後的整體比例據報高達七成，00後顯示出強烈買貨意欲，部分會選擇先購買相關基金，以免錯失潛在升浪，有業內人士揶揄“相信是幣圈的年輕人轉換賽道了”。據報在一些校園招募（Campus recruitment）廣告中，甚至也出現了股票的相關訊息。



內地近年樓市調整，經濟發展“內捲”，青年就業情況不佳，最新7月全國城鎮不包括在校生的16至24歲勞動力失業率升至17.1%，創下新高，《路透社》報導內地甚至出現“爛尾娃”一詞，意謂年輕人要靠父母積蓄過活，一畢業就失業，就像“爛尾樓”一樣。



在此背景下，近月市場早已出現炒股票更好嫌的說法，例如內地“民間股神”林園，去年年底便指出眼下年輕人買股票好過買樓，年輕人炒股賺錢的時機即將出現，並說“現在只要膽大，發財不遠了”，而小紅書上近日亦出現了大量年輕人炒股教學，教導年輕人如何“第一次參與牛市”；有內地文章以“年輕人炒炒股，沒什麼不好”為題，認為現市況“交學費”虧本還可以在承受範圍內，“堅持炒股幹下去，對你的職場會有不少啟發”。



之不過，市場亦有質疑年輕人炒股的聲音，有觀點主要指出了本金問題，認為青中年失業創新高，很多人存款根本“沒有4位數”、“這樣的人開戶能買到什麼股票”，資本大大限制其入市能力，而且另邊廂內地的延遲退休與失業問題，根本就沒有消失，長遠年輕人還是需要好好工作磨練自己。