把黨紀學習教育成果轉化為務實成效

中評社北京10月7日電／據中國青年報報導，深刻體悟黨中央開展黨紀學習教育是從全局、長遠、大勢、規律上作出的戰略考量，進一步增強政治認同、思想認同、理論認同、情感認同。



黨紀學習教育是推動全面從嚴治黨、黨的自我革命的有力舉措，是加強黨的紀律建設、推動全面從嚴治黨向縱深發展的重要力量。黨的紀律學習永遠在路上，要認真總結黨紀學習教育的成功經驗，把對黨的紀律規矩的學習作為一項重要政治任務抓緊抓實，不斷鞏固拓展黨紀學習教育成果、轉化為推動工作發展的務實成效。



開展黨紀學習教育在黨的建設史上具有里程碑意義



習近平總書記指出：“中國共產黨人依靠學習走到今天，也必然要依靠學習走向未來。”這裡所說的“學習”，是指各方面知識的全面學習，學習黨的紀律是其中非常重要的方面。開展黨紀學習教育是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大決策部署，是今年黨建工作的重點任務，在黨的歷史上具有里程碑意義。



作為一次深刻的政治教育，黨紀學習教育是促進全黨深刻領悟“兩個確立”的決定性意義、堅決做到“兩個維護”的必然要求。“兩個確立”是我們黨戰勝一切艱難險阻、應對一切不確定性的最大確定性、最大底氣、最大保證，“兩個維護”是黨的最高政治原則和根本政治規矩。新時代背景下，黨中央把開展黨紀學習教育作為重要政治任務，加強組織領導，周密部署安排，有力有序推進，推動全黨範圍內學紀、知紀、明紀、守紀，對確保全黨在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，具有十分重要的作用。在黨紀教育中，以嚴明政治紀律帶動各項紀律全面從嚴，推動全黨更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，統一思想、統一意志、步調一致向前進。

