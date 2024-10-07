中國空間站在軌實驗獲重要研究進展

中評社北京10月7日電／據中國青年報報導，中國載人航天工程空間應用系統總設計師、中國科學院空間應用中心副主任呂從民在9月25日舉行的中國載人空間站2024年空間科學與應用學術年會上透露，中國載人空間站自建造以來，空間應用系統已在軌開展百餘項科學實驗和應用試驗，取得包括眾多首次在內的重要研究進展。



中國載人空間站2024年空間科學與應用學術年會是中國載人航天工程空間科學與應用領域首次各學科方向集中交流的學術大會，呂從民作《載人空間站科學與應用進展》主題報告時介紹，自空間站建造以來，空間應用系統上行載荷及實驗樣品近1.8噸，隨載人飛船返回6批次近百件樣品，重量近100公斤，樣品主要包括金屬及合金材料、功能晶體、非金屬復合材料等材料樣品，以及細胞、蛋白質、植株等生命實驗樣品。



當前，中國空間站科學實驗和應用試驗階段性研究成果持續產出：空間生命領域，揭示微重力影響成骨細胞形成變化的作用機制，發現與骨流失相關的10餘個潛在重要靶點，有望應用於骨質疏鬆藥物干預；中國首次在軌構建斑馬魚－金魚藻二元生態系統，在軌穩定運行40余天，實現中國在空間培養脊椎動物的突破；首次在空間完成水稻“從種子到種子”全生命周期培養並完成空間再生稻培養，發現一套新的微重力響應開花途徑分子調控；開展線蟲、微生物、水稻種子、生物大分子等16種樣品艙外暴露實驗。



在空間材料領域，金屬及合金凝固機理、功能晶體、艙外材料暴露等方面獲得系列進展和具有國際影響的重要科學發現，研製了多種具有潛在應用價值的功能晶體材料，性能普遍優於地面。



在微重力流體領域，獲得貯箱流體全管理和半管理結構中表面張力驅動流動的完整特徵，為我國航天器板式貯箱廣泛應用提供科學與技術支撐。在微重力基礎物理領域，在軌利用全光阱實現玻色愛因斯坦凝聚態（BEC）制備。



中國科學院副院長丁赤飈視頻致辭指出，載人空間站作為國家太空實驗室，為中國空間科學與應用研究帶來了前所未有的發展機遇，要團結中外優勢科技力量，發揮國家太空實驗室優勢，圍繞重大科技問題和國家重大需求，凝練科學目標，制訂科學計劃，盡早產出有影響的科學成果。



此次學術年會安排有6個學科方向，20餘場學術分論壇，並宣布新一屆中國載人航天工程空間應用系統專業領域科學工作委員會名單。