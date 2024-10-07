推進金融支持粵港澳大灣區建設

中評社北京10月7日電／據經濟日報報導，2019年2月，中共中央、國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，標誌著粵港澳大灣區建設進入全面實施階段。5年來，一系列金融惠港惠澳政策在粵港澳大灣區落地，開創了粵港澳大灣區金融互利共贏、融合發展的新局面。人民銀行積極搭建金融支持粵港澳大灣區建設的政策框架，先後制定大灣區、橫琴、前海三份“金融30條”專項政策。經過持續努力，金融支持大灣區建設取得積極成效。



為提升港澳居民在內地生活便利程度，人民銀行優先推進跨境開戶、支付、置業等方面的民生金融政策，開展居民代理見證開戶試點。港澳居民可在港澳本地便捷開立內地個人銀行賬戶，滿足移動支付需要。截至今年3月末，累計為港澳居民代理見證開立內地銀行賬戶41萬戶，港澳電子錢包交易筆數達6879萬筆、金額111億元人民幣。優化港澳居民購買境內房產結算支付流程，實行“先付房款後補材料”結算支付方式，便利港澳居民、房地產企業、銀行三方操作。截至今年4月末，港澳居民在大灣區內地購房產生的跨境匯入折合超10億元人民幣。



今年2月，人民銀行推出“跨境理財通2.0”，優化准入條件、機構範圍、產品範圍等五方面。至5月末，新增“跨境理財通”個人投資者（包括內地和港澳）4.3萬名。進一步優化“債券通”。今年1月，進一步開放境外投資者參與境內債券回購，並將“債券通”項下債券納入香港金管局人民幣流動資金安排的合格抵押品。目前國際投資者交易的內地債券超過50%通過“債券通”完成。人民銀行還積極推進征信互通跨境。今年1月，人民銀行與香港金管局簽署《關於跨境征信互通業務試點的諒解備忘錄》，目前已落地首批跨境征信“北向通”業務，為在深港企發放貸款超7億元。



多項貿易投資便利化舉措的出台，讓粵港澳之間的經貿往來更加順暢。2020年以來，人民幣保持大灣區第一大跨境結算貨幣，有效降低市場主體匯兌成本和匯率風險。今年1月至5月，粵港澳大灣區內地與港澳地區之間跨境人民幣結算業務額2.4萬億元，同比增長12.5%，占本外幣總額的65.4%。人民銀行還開展跨境資金池等多項試點，在廣州、深圳率先落地“本外幣合一、高低版搭配”的跨境資金池政策，截至今年3月末，共有79家跨國公司集團、925家境內外成員企業參與試點。在橫琴落地多功能自由貿易賬戶。

