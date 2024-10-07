虧損裁員、訂單流失　歐洲動力電池深陷困境

中評社北京10月7日電／據澎湃新聞報導，被稱為歐洲動力電池“全村希望”的Northvolt，已處於崩潰邊緣。



這家歐洲本土最大電池企業9月23日發布聲明稱，打算在其大本營瑞典裁員1600人，約占全球員工總數的五分之一，還將暫停一家新製造廠的建設，並放緩研發部門的擴張。



儘管Northvolt聲稱在加拿大魁北克價值70億美元的電池廠建設不受影響，但此舉已引發加拿大當地不滿。9月24日，加拿大魁北克省議會反對黨領導人呼籲魁北克未來聯盟政府更透明地披露與Northvolt達成的協議。



為了吸引這家明星公司在當地設廠，魁北克政府此前承諾向Northvolt提供29億美元的融資。目前，當地政府已向該公司提供2.4億美元的擔保貸款，並向其瑞典母公司Northvolt AB投資了2.7億美元。目前看來，這些真金白銀的投入很可能打了水漂。



身為歐洲電池“一哥”，Northvolt集萬千寵愛和光環於一身，但已危機四伏，深陷運營泥潭。



北歐最大的商業報紙《每日工業報》9月中旬報導，Northvolt已經發不出工資了——該公司急需籌集資金75億克朗（約合7.2億美元）才能支付9月份的工資。而瑞典首相烏爾夫·克里斯特鬆 （Ulf Kristersson） 表示，瑞典沒有拯救Northvolt的計劃，不會持有Northvolt的所有權，也不會向該公司提供貸款。



9月初，Northvolt宣布將其旗艦工廠將部分減產並裁員，以應對運營困難和電動汽車需求下降。該公司稱，將暫停生產電池關鍵組件陰極活性材料，出售之前計劃生產陰極材料的瑞典工廠，同時為其位於波蘭的儲能業務尋找買家。

