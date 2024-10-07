五大A股上市險企近期均有高管調整

中評社北京10月7日電／據澎湃新聞報導，近段時間，5家A股上市保險公司均有重大人事調整，包括董事長、總裁、核心子公司負責人等。



9月30日，中國人壽（601628.SH，2628.HK）發布公告稱，該公司董事長白濤因工作變動辭職，推舉該公司執行董事、總裁利明光代為履行董事長及法定代表人職責。



在此之前，白濤已卸任中國人壽母公司國壽集團黨委書記。8月28日上午，中央組織部有關負責同志出席中國人壽保險（集團）公司幹部會議，宣布中央決定：蔡希良同志任中國人壽保險（集團）公司黨委書記，免去白濤同志的中國人壽保險（集團）公司黨委書記職務。



同樣在9月30日，新華保險（601336.SH，01336.HK）發布公告稱，總裁張泓因年齡原因辭職，同意聘任副總裁龔興峰擔任公司總裁。



此外，9月30日，亦有市場消息稱，中國平安（601318.SH，02318.HK）總經理助理、首席投資官鄧斌將離職。對此，平安集團發言人回應稱，平安集團首席投資執行官鄧斌因個人家庭原因向公司提出辭呈，公司對其任職期間作出的貢獻表示感謝，鄧斌將繼續任職到2024年12月合約期滿。平安集團投資委員會主任郭世邦將承接鄧斌相關工作。

