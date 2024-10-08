工聯會發佈青年未來置業儲蓄計劃倡議書

工聯會青年事務委員會及工聯會立法會議員聯合辦事處舉行發佈會（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月8日電（記者 盧哲）10月7日是聯合國“世界住房日”（World Habitat Day，又稱“世界人居日”），其設立目的是要喚起人們對人類自身居住狀況和擁有適當住房的基本權利的關注。今年世界住房日的主題是“讓青年人參與創造更美好的城市未來”。工聯會青年事務委員會（工聯青委）及工聯會立法會議員聯合辦事處（聯合辦）7日舉行發佈會，藉此時機發表《青年未來置業儲蓄計劃倡議書》，計劃面向21至40歲青年、在協議年期內定期供款，到期時轉為首期購買專項單位；供款用於購買政府儲蓄或基金項目，支持香港基建，讓青年參與城市建設，投資自己的未來，建立更強的歸屬感。工聯會表示，期望倡議可以幫助青年置業成家的同時，讓青年參與到建設香港未來美好城市的行列中來。



工聯會青年事務委員會主任、立法會議員陳穎欣，工聯會立法會議員鄧家彪、陸頌雄、郭偉強和梁子穎當天出席發佈會並介紹了“青年未來置業儲蓄計劃”(青置計劃)的特色。工聯會青年事務委員會委員胡景霖，講述了青年置業困難的情況，以及對政府支援青年置業政策的期望。



胡景霖表示，雖然2023年各區40平方米以下私人住宅單位每平方米的平均售價相比起2021年的高位已有所回落；但相對於2004年的售價，仍上升了超過3.7倍、4.3倍和3.8倍。然而，25至34歲青年每月就業收入中位數由2004年的10000元，升至2023年的21200元，只增加了約1.3倍，明顯被樓價之升幅大大拋離；2023年一間約323平方呎的單位需要青年工作15年並不作任何支出才可以負擔得起。另一方面，近年青年置業的比例也較2006年時同齡青年的比例為少。在所有自置居所的單戶主住戶中，20至34歲戶主的比例從2006年接近12%下降至2021年約7%。在30至34歲單戶主住戶中，2006年時有近一半為自置居所的戶主，在2021年時則衹有約四成，減少了近一成。由此可見當下年青人置業之難。



胡景霖又表示，政府雖然有提供資助出售房屋單位予市民申請，但其整體供應量十分有限；而且需要抽籤，運氣成分居多，容易造成資源錯配，青年也無法預知置業時間，難以規劃人生大事。他說，青年人最大的期望是政府可以供應數量充足且青年可以負擔的資助出售房屋單位；同時優化機制，讓青年可以預知上樓年期，令青年可以更好地規劃人生。