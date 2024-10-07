中評社北京10月7日電／據新華社報導，新一輪巴以衝突延宕一年，悲劇仍在持續發生，和平遙遙無期。



加沙地帶中部代爾拜拉赫，巴勒斯坦女童哈南·多奇躺在病床上接受治療時，呼吸困難。在9月初的一次襲擊中，多奇面部嚴重燒傷，兩條腿被截肢，她的姐姐失去左腳，爸爸躺在重症監護室裡生死未蔔。



那時姐妹倆還不知道，她們的媽媽已經永遠離開人世。“姐妹倆哭著嚷著要給媽媽打電話，我的心都要碎了。”姐妹倆的姑姑希法·多奇告訴新華社記者，說話間她聲音顫抖。



戰爭無情。在這一年裡，記者見過太多生離死別：有在醫院走廊裡放聲大哭卻不知道找誰帶他回家的孩子，有雙胞胎女兒被炸身亡後悲痛得撕心裂肺的父親，有在口岸為了出國治病不得不與孩子分離、一步三回頭的母親……



近幾個月，這樣的人間悲劇還在繼續：7月22日，汗尤尼斯東部一處房屋遭襲，一家六口遇難；8月22日凌晨，代爾拜拉赫一處房屋遭襲，一對夫妻和他們的3個孩子死亡；8月31日，加沙城一處房屋遭襲，一家七口喪生；9月23日，代爾拜拉赫一處房屋遭襲，一位母親和她的4個孩子遇難……



巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）媒體辦公室10月2日發表聲明說，在過去一年裡，以軍襲擊導致加沙地帶902個巴勒斯坦家庭全家遇難，導致1364個巴勒斯坦家庭衹有一名成員幸存。



哪有家庭能承受這樣的悲劇？在加沙地帶中部努賽賴特難民營，記者見到了穆罕默德·阿布·奧泰維，新一輪衝突發生以來，他帶著全家從一個地方逃到另一個地方， 為的就是保障孩子們的安全，可他7歲的孩子還是在9月初的一次轟炸中遇難。



“我沒能讓我的孩子活下來。”這位悲痛欲絕的父親對記者說。“阿斯瑪是一個非常活潑的孩子，她夢想著回到正常生活，回到學校和朋友們見面。為什麼我們的孩子要為這場戰爭付出生命的代價？”

