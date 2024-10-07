﻿飓風“海倫妮”　災後釀政治風暴

中評社北京10月7日電／據大公報報導，飓風“海倫妮”9月26日橫掃美國東南部多個州，造成巨大破壞，截至當地時間5日已造成超過220人死亡，數百人失蹤，目前救援工作仍在進行中。而此次飓風暴露了美國聯邦緊急事務管理局（FEMA）和政府機構在救災援助上存在諸多缺口。距離美國大選投票日僅剩不到30天，在選情極端膠著的情況下，任何不確定因素都可能影響大選結果。共和黨陣營借救災拉票，民主黨副總統哈里斯也須展現作為下一任總統的潛力，飓風“海倫妮”可能釀成一場政治風暴，成為選戰的“十月驚奇”。



兩大搖擺州災情 牽動大選選情



據Politico報導：飓風“海倫妮”橫掃兩個選舉關鍵戰場，佐治亞州和北卡羅來納州。以史為鑒，特朗普和哈里斯都瞭解選舉年飓風政治的挑戰性和危險性。就在最近的2012年，飓風“桑迪”在選舉日前一周襲擊東海岸地區。出口民調發現，15%的選民表示，當局如何應對飓風是他們投票的最重要因素，而其中大多數人投票給了奧巴馬。



在飓風“海倫妮”之後，特朗普搶在總統拜登和哈里斯之前到達災區，比他們早幾天造訪佐治亞州重災區瓦爾多斯塔，並開始造謠。他聲稱，佐治亞州共和黨州長坎普在需要幫助的時候無法聯繫到拜登。（坎普後來證實他已經與拜登取得聯繫）。特朗普還造謠稱，美國政府無法為風暴應對行動提供資金，因為政府把“短少了的10億元”用在“非法進入美國的人身上”。然而，有關使用救災資金安置移民的說法是錯誤的；哈里斯身為副總統也不負責FEMA資金。



白宮則迅速駁斥了此類說法，並指責共和黨人在救災資金問題上散布“厚顔無恥的謊言”，分裂美國人，可能損害救災工作，還稱這一說法是“毒藥”。白宮指出，聯邦緊急事務管理局已撥出資金用於“海倫妮”的緊急響應和恢復工作，並已向災民提供了救援資金。哈里斯縮短了內華達州的競選行程，改為參加美國聯邦應急事務管理局（FEMA）總部的活動，隨後到訪受災州份。



美國國土安全部部長日前表示，他所監管的聯邦緊急事務管理局，在飓風季節剩餘的時間內出現資金缺口。特朗普及其盟友則對該機構在移民住房上花費了6.4億美元表示憤怒。



在支持率如此接近的選戰中，任何一州哪怕是最微小的政治氣氛變化都可能成為勝負的分水嶺。例如，佐治亞州在2020年以不到12000張選票決定了勝負。而在北卡羅來納州和佐治亞州，因飓風而生活受到破壞的居民人數相當多。在北卡，2020年在指定接受FEMA援助的25個縣中，有近100萬人投票。在佐治亞州，超過40個FEMA指定的縣投出了近65萬張選票。



現在判斷“海倫妮”最終的政治影響還為時過早。可以肯定的是，各競選陣營如何處理未來幾周發生的事件，或能輕易改變結果。