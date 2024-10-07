海耶飛：我與中國的不解之緣

中評社北京10月7日電／據央視新聞報導，阿卜杜拉·海耶飛與中國的不解之緣始於1958年，正在上高中的他，被當時的也門政府選中，派到中國留學，成為新中國成立後第一批前往中國的也門留學生。此後，海耶飛老先生在長達60年的光陰中譜寫了無數中國故事，而這些故事也是也門與中國深厚友誼的生動寫照，更是兩國人民攜手合作、共同發展的美好例證。



在中國學習期間，海耶飛不僅獲得了寶貴的知識和技能，更感受到了中國人民的熱情與真誠。



1962年，海耶飛回國後，由中國援建的從也門首都通往紅海港口的薩那——荷台達公路剛好通車。這是也門第一條現代化公路，海耶飛參與了公路維護與善後收尾工作。之後，海耶飛參與了也門很多重點路橋建設項目，當時也門同中國有關的項目，幾乎都能見到他的身影。



也門的薩那——哈傑公路，是一條在懸崖峭壁上鑿出來的路，由於地質條件複雜，很多地方無法使用炸藥，當時的工程建設者們只能用雙手來開鑿。海耶飛回憶道，當時中國專家們毫無保留地傳授技術，這段經歷令他終生難忘。而海耶飛也憑借著虛心學習，勤懇工作，成為也門著名的路橋專家，並在1972年被授予了當時代表也門最高榮譽的馬里蔔獎章，成為歷史上該獎章最年輕的獲獎者。在海耶飛看來，也門現代路橋的發展史，是一部由中國朋友們幫助書寫的歷史。



海耶飛說，雖然他年事已高，但同中國有關的記憶依舊非常清晰。他說中國是自己的第二故鄉，中國對也門的幫助慷慨無私，所有也門人都從內心深深感激著中國的友好。



海耶飛也寫下了他對中國的尊敬和發自內心的愛，他寫道：“中國對我這輩子的工作成績至關重要，1958年我去中國留學，此後和中國朋友們一起從事基礎設施建設，我充分尊重和欣賞中國人”。