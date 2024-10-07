中泰冰球友誼賽在曼谷舉行

中評社北京10月7日電／據央視新聞報導，10月6日晚，中國駐泰國大使館與泰國旅遊與體育部在曼谷國際冰球館舉辦“中泰冰球友誼賽”，慶祝中華人民共和國成立75周年及泰國哇集拉隆功國王六循壽辰，並為明年中泰建交50周年慶祝活動預熱。



本次活動的最大亮點是，泰國國王和王後蒞臨友誼賽，王後素提達率泰國國家女子冰球隊與首次到訪泰國的中國國家女子冰球隊共同參賽。泰國總理佩通坦、中國駐泰國大使韓志強、泰國旅遊與體育部長索拉翁、國際奧委會委員帕塔瑪以及中泰兩國冰球協會主席等出席活動。



比賽第一局第3分鐘，素提達王後攻入首粒進球，隨後雙方不斷攻防轉換，比分交替追趕，第22分鐘，雙方戰至2：2平局。第25和27分鐘中國隊攻入2球，泰國隊則在第二局比賽結束前將比分追至3：4。第三局，泰國隊奮力追趕，在落後3分的情況下，素提達王後連續攻入3球， 最終雙方以6：6的比分結束比賽。



泰國國王哇集拉隆功全程觀賽，中泰雙方觀眾在緊張、熱烈的比賽氣氛中為各自的國家隊呐喊加油，甚至互相加油鼓勁，冰球館裡始終洋溢著中泰友好的氛圍。



此次中國國家女子冰球隊代表團以最強陣容赴泰參賽，中國冰球協會主席王玄親自帶隊，全團共40人，包括22名運動員。中國國家女子冰球隊隊長於柏巍表示，用體育的方式來展現中泰友好、促進兩國友誼，同時也促進了亞洲冰球運動發展，中國女冰可以貢獻這份力量，感到很欣慰。中國國家女子冰球隊副隊長趙啟男認為泰國隊非常有潛力，讚賞泰國球員的拼搏精神，同時泰國王後在場上的表現非常出色。



泰國國家女子冰球隊隊長緹瓦琳通說，有機會和中國冰球隊比賽，並和王後陛下一起打冰球，感到非常榮幸和自豪，也很開心，學到了很多，中國隊高標準嚴要求的作風讓人印象深刻。