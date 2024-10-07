日本和意大利將簽署LNG優先採購備忘錄

中評社香港10月7日電／共同社報道，日本政府6日宣佈，近期將與意大利政府簽署寫進關於液化天然氣（LNG）全面合作內容的備忘錄。設想的機制是發生災害等緊急情況時日本企業可優先採購。隨著伊朗和以色列的對立激化等中東局勢緊張升級，日本考慮到LNG全球供應鏈斷裂的風險，出於能源安全保障的觀點將擴大採購源頭。在廣島市當天舉行的國際會議“LNG產消會議”上，確認了生產國和消費國對話的重要性。



當日本採購LNG可能出現障礙時，日企可通過“能源和金屬礦物資源機構”（JOGMEC）從意大利資源開發巨頭ENI（埃尼）採購。今後將敲定價格和數量等細節。意大利政府出資的埃尼曾向日本中部電力公司供應LNG。



據相關人士稱，埃尼公司作為提供該機制的回報，希望在非洲南部莫桑比克的LNG開發項目上獲得日企的支援。



圍繞LNG採購，生產份額較高的俄羅斯2022年開始進攻烏克蘭以來，各國採取的禁止進口俄羅斯LNG的措施導致了對LNG的爭奪戰，LNG價格高漲。日本也出現了電費煤氣費漲價的情況。



目前的中東局勢日趨嚴峻使LNG市場的前景堪憂。除了全球屈指可數的LNG出口國卡塔爾之外，伊朗和沙特阿拉伯等也生產LNG。伊朗位於大量LNG運輸船經過的霍爾木茲海峽，有人擔憂伊朗會妨礙船隻通過。



在日本的LNG進口源頭國家中，澳大利亞和馬來西亞佔了一大半，來自中東的LNG僅占一成左右。然而如果中東局勢導致LNG市場出現變化，那麼日本在採購和價格方面將不可避免地受到影響。