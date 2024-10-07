韓菲領導人商定建立戰略夥伴關係

中評社香港10月7日電／韓聯社報導，韓國總統尹錫悅和菲律賓總統費迪南德·馬科斯7日在馬尼拉舉行會談後共同會見記者時表示，雙方商定建立戰略夥伴關係並加強全方位合作。這是雙方1949年建交以來時隔75年首次提出兩國關係新定位。



尹錫悅表示，雙方密切關注核電站的重要性，並商定通過此次簽署“關於重啟巴丹核電站項目可行性調查的諒解備忘錄”，加深兩國核電技術相關合作。據悉，兩國領導人在共同會見記者之前，見證諒解備忘錄簽署儀式。巴丹核電項目曾因菲律賓國內消極輿論和‌‌切爾諾貝利事故而1986年被迫叫停，馬科斯2022年執政後決定重啟該項目，並請求韓方提供幫助。



尹錫悅還說，雙方商定進一步搞活經濟合作，推進惠及兩國國民的實質性合作。為此，兩國將推動去年9月簽署的韓菲自貿協定儘早生效，從而促進兩國貿易和投資。



兩國首腦還就朝核問題、南中國海問題等地區和國際問題交換意見。尹錫悅表示，兩國首腦重申國際社會絕不容忍朝鮮發展核導項目、發起挑釁和朝俄非法軍事合作，商定今後保持緊密合作，切實履行朝鮮無核化相關安理會決議。馬科斯對韓國的“八一五統一戰略”表示支援，並認同基於自由、人權和法治的民主和平統一將為世界和平和繁榮作出貢獻。



尹錫悅指出，菲律賓是75年前與韓國建立外交關係的第一個東南亞國家，在韓國戰爭時期向韓派遣的兵力居亞洲之首，其間兩國正是基於這種用鮮血塑造的信任和團結推動雙邊關係發展。



馬科斯表示，面對錯綜複雜的全球地緣政治局勢和經濟環境，菲方願同韓方持續加強雙邊關係。他指出，菲方對韓方為維護韓半島和平與安全付出努力表示歡迎，並積極評價韓國對朝政策——“大膽構想”和“八一五統一新戰略”。