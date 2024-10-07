新疆政協原副主席竇萬貴嚴重違紀違法被雙開

中評社北京10月7日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對新疆維吾爾自治區政協原黨組成員、副主席竇萬貴嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，竇萬貴喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹黨中央重大決策部署打折扣、搞變通，違背民主集中制原則，搞“七個有之”，投機鑽營，結交政治騙子，履行全面從嚴治黨主體責任不力；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，跑官買官，在組織函詢時不如實說明問題；廉潔底線失守，違規收受禮金，利用職權為親友經營活動謀取利益；利用職務便利為他人在礦產資源開發、工程項目承攬、幹部選拔任用等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



竇萬貴嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予竇萬貴開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其新疆維吾爾自治區第十次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。