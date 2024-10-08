快評：石破茂欲改善中日關係　涉台問題須謹慎

中評社快評／日本新任首相石破茂10月4日在國會發表施政演說時稱，將繼續推進與中國的戰略互惠關係，推動兩國各層級之間的溝通交流；將通過對話與合作，努力與中方共同打造“建設性的、穩定的”中日關係。



中國國家主席習近平10月1日給石破茂的賀電中說，希望日方同中方相向而行，恪守中日四個政治文件的原則和共識，全面推進兩國戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。



外界注意到，石破茂在中日關係上提出努力構建“具有建設性的穩定關係”，與中方同調。這可視為積極的表態，釋放了緩和的外交訊號，展示出改善中日關係的意願。但仍須聽其言、觀其行。



外界也注意到，石破茂在國會演說中提到所謂的“今天的烏克蘭可能是明天的東亞”；9月27日當選自民黨總裁當天，石破茂在華盛頓保守派智庫哈德遜研究所網頁發表的署名文章，再提“亞洲北約”構想。因為日本的對華政策涉及美國因素，石破茂即使真有改善中日關係意願，可能也會受到其他因素的干擾。



石破茂的外交戰略走向“親中”還是“友台”？外界關注但目前無定論。從石破茂的從政經歷及一向的對華立場看，石破茂既非“親中”，亦不能簡單劃入“抗中”。石破茂若真有意改善中日關係，則必須在“歷史問題”和“台灣問題”謹言慎行，不越界、不挑事，因為這涉及中方紅線，中國人是不會妥協退讓的。



