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也門胡塞武裝說向以色列中部發射兩枚導彈
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2024-10-08 09:20:20
中評社香港10月8日電／也門胡塞武裝7日說，該組織向以色列中部發射了兩枚導彈。
新華社報導，也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞當晚在該組織控制的馬西拉電視台發表聲明說，胡塞武裝向以色列中部雅法地區發射了兩枚導彈，行動達到了預期目標。
以色列中部特拉維夫等地7日下午響起防空警報。以軍發表聲明說，上述地區遭到來自也門的地對地導彈襲擊，導彈被以防空系統成功攔截。
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