中評社北京10月8日電／網評：應推更多舉措提高出生率



來源：大公報 作者：麥慶歡



生育率下跌是全球所有國家或地方都要面對的事實，提高出生率是各地政府的當務之急。在香港，提高出生率需要採取全面而整合的方法，針對潛在父母面臨的經濟、社會與文化挑戰，政府、私營機構及社區組織需共創一個支援環境，減輕家庭對養育子女的相關擔憂，特別是香港作為世界上人口最密集地區之一。



要提高香港出生率的一個重大障礙是撫養孩子的經濟成本。為此，引入直接的經濟支持，如行政長官在去年施政報告推出2萬元“新生嬰兒獎勵金”計劃有一定的幫助，但兒童津貼和為父母提供的實質性稅收優惠也不應缺少。住房也是一個關鍵問題，政府可在住房計劃中為年輕家庭提供優先權，或提供補貼，使他們有能力購買或租賃適當的住房。例如一對夫婦生三名以上子女，可直接分配公屋等等。



此外，工作場所的靈活性同樣至關重要。延長母親和父親的有薪產假和侍產假，將鼓勵父母共同承擔育兒責任，可能會使父母更容易決定生育更多孩子。鼓勵公司採用靈活的工作安排，包括遠程工作選項，將幫助父母更有效地管理工作和家庭承諾。提供可負擔、高質量的兒童保育服務是另一個關鍵因素。通過補貼保育費用並增加公共保育設施的數量，當知道孩子處於安全的環境中，父母便可以放心地返回工作崗位。此外，支持課後項目將幫助工作父母更有效地管理時間，並減少課外時間的育兒負擔。



提供可負擔的生育醫療服務



在醫療保健方面，尤其是關於懷孕和生育問題的服務也非常重要。確保醫療服務，包括可負擔得起的生育治療，能幫助許多受不育問題困擾的夫婦。做好相關宣傳教育，還可以幫助消除對使用生育治療的污名，並讓公眾瞭解可用的選擇。