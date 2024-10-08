中評社北京10月8日電／網評：抓緊數字中國機遇 開創經濟新局面



來源：大公報 作者：吳傑莊



科技興則民族興，科技強則國家強。新中國成立75年來，國家科技事業已取得歷史性成就，搶先把握新一輪科技革命和產業變革的新機遇，去年內地數字經濟規模超過55萬億元人民幣，領航全球經濟發展的新動力。在香港，接承和融合“數字中國”的戰略機遇，通過“數字香港”的頂層設計，打開創科經濟新局，加快數字化發展，為助力中國式現代化建設和香港新時代高質量發展注入新動能。



近年來，隨著大數據、雲計算、AI、Web3等新一代信息技術快速發展、深度應用，數字經濟應運而生，並被視為衡量一個國家或地區競爭力的重要指標。當前，國家將數字經濟發展置於國家戰略的高度，加快建設“數字中國”和“數字絲綢之路”，擘劃路線圖、搭建應用場景，推動實體經濟和數字經濟融合發展，繪就中國高質量發展的新圖景。



作為國家最國際化的城市，香港在發展數字經濟方面亦動作不停、資源不斷，銳意建設為國際創新科技中心，這既是應對全球化挑戰、抓住新發展機遇的戰略選擇，也是爭取實現可持續發展、鞏固提升香港競爭力和國際金融中心地位的關鍵路徑。筆者關注的是，香港如何以數字科技為撬點，推動實體經濟和產業轉型升級，打開創科經濟新局面？



促進“數實融合”把效益最大化



在政策定位方面，筆者認為與傳統地緣競爭相比，數字經濟已成為全球競爭的戰略制高點，並漸演化為大國博弈的延伸，情況愈趨複雜微妙。香港作為國家的一部分，筆者建議，特區政府在推進“數字香港”時，要積極擁抱和融入國家戰略，參考“數字中國”和“數字絲綢之路”並與其緊密協調，穩妥管控市場，官商合建新形態的數字平台和數字生態，實現協作共贏減風險，此其一。其次是用好“一國兩制”的制度優勢和“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，在國家指導下，借助傳統的優勢和國際化網絡，繼續深化現有的數字治理合作，並且搭建新平台，爭取發展新合作。

