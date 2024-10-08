中評社北京10月8日電／網評：差異化定位 灣區共建世界級機場群



來源：大公報 作者：陳克勤



內地國慶長假期香港迎來大批遊客，黃金周首六天共錄得111萬人次內地遊客入境，料整個黃金周結束時，內地入境旅客人數有望達到120萬人次。其中有部分遊客選擇短暫游覽香港後，經由香港乘搭國際航班前往外國度假。香港作為國際航空樞紐，國際航線的豐富程度及航班頻密程度，在粵港澳大灣區範圍內具有絕對優勢。但同時，區內深圳、廣州等機場發展勢頭迅猛，大灣區空域負載不斷增大，如何協調區內機場發展，成為各地需要面對的重要發展課題。



目前在珠三角空域，設有香港、珠海及廣州三個空域管制區。隨著航空業在區內的迅猛發展，珠三角空域已經成為全球最繁忙，且最為複雜的空域。早於2015年已有專家學者指出，現時的空域設計恐令香港三跑系統難以完全發揮成效。長遠而言，大灣區各地將繼續受空域資源持續稀缺的影響，形成“此消彼長”的零和困局，制約大灣區航空業的可持續發展。



全面統籌協調區內空域資源



而越發擁擠的珠三角空域，亦會造成更加嚴重的航班延誤及“空中塞車”。這不僅對各個機場的運作和旅客滿意度造成挑戰，亦將因飛機引擎被迫更長時間運作，製造更多的碳排放，對環境造成更大污染。上述客觀因素，都不斷提醒著大灣區航空業需從制度層面，全面統籌和協調空域資源。



空域擁擠並非大灣區獨有，那麼在一個區域內，各地機場是否都應朝著“多大全”的方向發展？從世界其他地區的發展經驗而言並非如此。在航空業發達的紐約灣區，共有3個主要的民航機場，其中甘迺迪機場以國際航線為主，紐瓦克機場則國內國際航線兼顧，拉瓜迪亞機場則以國內市場為主。而東京灣區則以成田機場負責國際航線，羽田機場主攻國內航線，形成“一外一內”的發展關係。

