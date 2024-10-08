中評社北京10月8日電／網評：中央極大強化了香港長期繁榮穩定基礎



來源：大公報 作者：劉兆佳



中華人民共和國成立以來，中央對香港一直厚愛有加，把香港居民視為骨肉同胞，更把香港與內地視作命運共同體。香港回歸祖國前，在“長期打算、充分利用”的方針下，中央在多方面支持香港的發展和香港同胞的福祉。中央關愛香港的初衷即便在國家面對嚴重經濟困難時也毫不動搖。“東江之水越山來”和為香港同胞供應鮮活冷凍商品的“三趟快車”是活生生的例證。上世紀70年代，香港的製造業面對土地、能源和人力成本上升的壓力，中央實施的改革開放政策讓香港的製造業得以遷移到珠三角一帶擴大發展規模，促進了香港的經濟發展，推動了以金融、專業服務和現代物流等產業的成長，從而優化了香港的產業結構。



多策並舉保障長期繁榮穩定



香港回歸祖國的前夕，中央制定了對國家和香港都有利的“一國兩制”方針，讓香港得以在維持其原有的競爭優勢的基礎上不斷發展。在落實“一國兩制”和推進發展的過程中，香港遇到了來自內部和外部不少的困難和挑戰，中央不遺餘力地協助香港多次渡過難關，並為香港未來的長遠發展奠定堅固的根基。



中央對香港的厚愛無以復加是有目共睹和眾所周知的事，衹有那些敵視中國的外部勢力和香港內部的反中亂港分子才把中央對香港的厚愛扭曲為戕害香港的勾當，並企圖以此來煽惑香港居民和在國際上抹黑中國和香港。為了駁斥內外敵對勢力的歪論和抗擊其險惡圖謀，我在這里簡單和具體講述中央對香港的厚愛的一些重要舉措。



首先，中央阻止了內外敵對勢力對“一國兩制”的破壞，讓“一國兩制”在香港的實踐重回初心，並得到進一步的鞏固。過去幾年，中央頒布實施香港國安法和徹底改革香港的選舉制度，平息了香港的暴亂和重塑了香港的政治格局，讓香港“一國兩制”的實踐不再受到內外敵對勢力的幹擾和破壞，實現了“愛國者治港”、“行政主導”、“行政立法良性互動”和“香港負起維護國家安全責任”等基本原則。自此之後，特別在香港按照基本法第23條的規定制定《維護國家安全條例》後，“一國兩制”在香港正式全面和準確實施。

