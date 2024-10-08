港大北大簽海商法雙碩士合作協議

中評社北京10月8日電／據大公報報導，香港航商總會成立典禮上，還同時舉行“港大和北大海商法雙碩士合作協議”合作備忘錄簽署儀式，備忘錄為促進內地與香港的教育交流合作提供框架。



除相關合作協議外，通過香港航商會與香港大學及內地四所知名學府，包括山東大學、廈門大學、大連海事大學、上海海事大學法學院的合作，為中國乃至世界航運培育優秀人才。



另與四內地大學合作培育優才



根據協議，香港航商總會連同香港大學及內地頂尖大學共同推出：香港大學與北京大學聯合培養雙碩士學位研究生，符合香港大學要求，頒發香港大學國際海商法碩士學位；香港大學與廈門大學、山東大學合作招收國際海商法碩士研究生；香港大學在與大連海事大學、上海海事大學普通法優才生培養的基礎上，擴大招收國際海商法優才生。



大會指出，香港在2020年獲得世界重要海運組織波羅的海海運工會認可，繼倫敦、紐約、新加坡之後，為國際海事第四仲裁地。然而香港要鞏固已有地位並向亞太區國際法律服務中心邁進，需要大量包括海商法在內的海事法律人才隊伍。同時，現代國際海事、海商法大部分都是基於普通法，香港特區作為中國唯一普通法地區，香港培養這方面人才有獨特優勢，能夠滿足國家對海事法律人才的需求。