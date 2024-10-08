涉虛構值勤紀錄騙薪　百佳前主管四人被起訴

中評社北京10月8日電／據大公報報導，廉政公署昨日落案起訴一家連鎖超級市場一名時任高級主管及三名時任外判或臨時職員，涉嫌以“鬼工”值勤紀錄，串謀詐騙連鎖超級市場工資，兩年內詐騙逾320萬元。



劉建邦，42歲，百佳超級市場（香港）有限公司（百佳）前高級主管；戴建文，41歲，盈匯倉庫有限公司（盈匯倉庫）前助理經理；黃偉峰，25歲；及黃栢勤，26歲，均為百佳前外判臨時工人，同被控一項串謀詐騙罪，違反普通法。四人獲廉署准予保釋，星期三（9日）在沙田裁判法院應訊，控方將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。



本案於2019年6月至2021年4月期間發生。四名被告涉嫌與另外兩人串謀詐騙百佳，向百佳虛報13名臨時工人的值勤紀錄及工作時數，從而誘使百佳向該等工人發放工資逾320萬元。



廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現有被告涉嫌租用配送中心附近一間辦公室，併購買一部與配送中心相同型號的打卡機，在辦公室偽造13名“鬼工”的值勤紀錄，再將虛假紀錄帶回配送中心，騙取工資後平均攤分得益。涉案13名工人於案發期間從未於配送中心工作，亦沒有收取任何工資，值勤紀錄上有關他們的簽署是假冒的，他們亦未曾在收訖工資確認書上簽署。