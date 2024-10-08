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初步結果顯示賽義德在突尼斯總統選舉中獲勝
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2024-10-08 11:32:23
10月7日，突尼斯最高獨立選舉委員會在首都突尼斯市舉行新聞發布會。（圖源：新華社）
中評社北京10月8日電／據新華社報導，突尼斯最高獨立選舉委員會7日公布的總統選舉初步計票結果顯示，現任總統賽義德獲勝。
突尼斯最高獨立選舉委員會主席布阿斯凱爾7日宣布，根據初步計票結果，賽義德在6日舉行的總統選舉中得票率為90.69%。另外兩名候選人中，阿齊蒙運動領導人扎邁勒得票率為7.35%，突尼斯人民運動總書記馬格扎維得票率為1.97%。
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