社工轉跑道當督察　“想更好保護小朋友”

中評社北京10月8日電／據大公報報導，警隊上月再有“生力軍”結業出班，正式成為見習督察和警員，他們各懷抱負，期待在新崗位發揮所長，守護市民。



“我想更好地保護小朋友。”見習督察許頌欣（Shirley）加入警隊前是一名社工，跟進過不少涉及兒童的個案，令她深深體會到兒童的無助和痛苦，當中，毒品對兒童的遺害尤其深遠。



“毒品就好像一個斬不斷的魔咒。我見過一個小時候在社福機構長大的媽媽，因為吸毒，她的女兒也是在這裡長大。再下一代呢？會不會又要在這裡長大？”見盡這類慘劇，促使Shirley轉換跑道成為執法者，立志打擊毒品和其他罪案，從源頭保護兒童，阻止悲劇再次上演。＼大公報記者 葉浩源（文、圖） 許棹傑、張凱文（視頻）



加入警隊前，Shirley曾於社會福利署（綜合家庭服務）及非牟利機構（外展青少年服務）服務，其中在社署長沙灣綜合家庭服務中心的四年半裡，服務對象包括蘇屋邨和李鄭屋邨居民，她主要負責家庭服務，如執行監護人的工作，探訪需長期生活於社福機構的兒童。Shirley指出，這些受助兒童大多是被父母遺棄，因此他們相當期待每月的社工探訪環節，但負責社工也會定期轉換，難免對兒童的心理狀況，如適應問題、行為偏差等有所影響。



毒品猶如詛咒“代代相傳”



Shirley帶記者到長沙灣兼善裡，她表示這裡曾是㓥房戶聚居的地方，環境極度不理想，罪案多，品流複雜，不過現時絕大部分居民已遷出等待重建。“我以前時常來這裡工作，到上面的單位探訪等，不時在梯間後巷見到吸毒用的針筒……”Shirley語帶感慨說：“我曾處理很多照顧兒童個案，包括虐兒，有些甚至是自己的親人傷害自己的小朋友。令我感受最深的是毒品的禍害，拆散一個又一個家庭，導致兒童未能與父母生活，失去寶貴的童年，甚至蒙上不能磨滅的陰影。”更可怕的是，這種不幸會一代又一代的循環下去。



Shirley形容毒品猶如詛咒，“我跟進過一個個案，媽媽在這裡長大，女兒又在這裡長大，直情是預計得到，將來這個小朋友有機會有下一代，可能她們的小朋友，都會在這裡長大，好像斬不斷的魔咒一樣。”Shirley直言，小朋友沒有選擇，令他們受苦的，就是毒品或不良的人在影響這些家庭。

