民建聯建議“慢病共治計劃”擴至兒科

中評社北京10月8日電／據大公報報導，民建聯昨日發布《促進香港兒童醫療服務發展》倡議書，提出包括：將“慢性疾病共同治理先導計劃”擴展至兒科、擴展醫療費用減免的受惠範圍、增設“兒童醫療券”、增設“兒童診所”、資助兒童到私營醫療機構接種疫苗等建議，期望進一步完善香港兒童醫療服務。



據醫管局資料顯示，在兒科方面，九龍東專科門診新症輪候期最長，穩定新症最長需輪候51星期。另根據民建聯早年調查顯示，有兩成受訪者過去一年花費在孩子身上的醫療開支達3000元以上，當中超三成指相關開支為家庭帶來沉重財政壓力。



民建聯建議，參考“長者預約專籌”做法，在醫管局普通科門診設立“兒童預約專籌”，亦可參考長者醫療券的模式，研究增設“兒童醫療券”，每年向每個兒童醫療券戶口注資港幣2000元。若以全港約100萬名18歲以下兒童計算，預計每年開支約20億元。



民建聯指出，應加強公私營醫療協作，將公營母嬰健康院的需求轉移至私營醫療機構、增設“兒童診所”、研究資助兒童到私營醫療機構接種疫苗、重推“社區學童保健計劃”、設立“中央兒童數據資料庫”等。



此外，民建聯還建議整合衛生署轄下的兒童健康服務。其中建議包括：優化“學生健康服務”、完善“學前兒童視力普查”服務並增設學童驗眼及配眼鏡津貼、加強關注學生脊骨健康、擴大學童牙科保健服務至幼稚園、鼓勵家長為子女登記“醫健通”系統、擴大學童免費接種HPV疫苗範圍、將流感疫苗納入“香港兒童免疫接種計劃”。