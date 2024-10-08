記者實測：182　183支援專線可幫手

中評社北京10月8日電／據大公報報導，政府在去年9月26日推出24小時服務的照顧者支援專線182 183，提供即時咨詢和輔導、外展、緊急支援及轉介服務等，有關專線的服務水平，對有需要的市民非常重要。大公報記者日前致電有關專線實測，歷時逾20分鐘的查詢，接聽的社工詳細講解且耐心教導如何取得有關服務。



大公報記者模擬獨居的親人罹患癌症，日前致電該專線，接聽的女社工態度積極，十分詳盡地介紹。她指病人家屬在住院期間遇上照顧的問題，可向駐院醫務社工要求提供協助，例如要求上門照顧有需要的病人。而一般長者不希望入住安老院，或子女有其家庭難以照顧長者，有關長者可以在居住區域服務機構申請長期護理服務。這位社工在電話中更特意提醒，長者需輪候院舍及日間護理中心，才可申請有關服務。



此外，182 183專線社工又提到如長者希望居家安老，並有自我照顧能力，可暫時凍結入住院舍及日間護理中心申請，另外申請上門的家居服務，包括綜合及改善家居服務，可獲受過訓練的護理員上門護理服務，還有送飯及陪診服務，惟她強調，相關服務必須要輪候院舍或日間護理中心才能使用，個案需由社工跟進，有需要長者可在居住區域的長者及鄰舍中心尋求協助申請。最後，專線社工更提醒，患病長者覆診時，可向醫生提出所需的要求，以便醫生作轉介。“醫院並不會自動提供服務，必須你要開口。”社工更補充說社會上有不少癌症的支援中心及同路人機構，亦可提供相關服務。