立法會議員：人口老化　照顧者服務需求迫切

中評社北京10月8日電／據大公報報導，立法會議員李世榮接受《大公報》訪問時表示，本港人口老化日趨嚴重，現時政府以居家安老為本，院舍作後援，然而相關配套不足，首要的居住及照顧者問題，兩方面均是需要加強配套。他指政府現正增加興建資助房屋，數年後，年輕一代自組家庭，移居北部都會等新開發地區，未來本港舊區將會有許多獨居或雙老的長者乏人照顧。



議員促盡快檢視相關配套



李世榮講述曾在將軍澳探訪一對雙老住戶，“伯伯婆婆均屬退休的80歲長者，由婆婆照顧伯伯。在探訪期間，婆婆要幫伯伯打胰島素針，但大家想想，80歲的婆婆幫80歲的伯伯打針是否安穩？”他指有關個案凸顯居家安老需要妥善照顧者，而該婆婆及不少類似個案可列入高危照顧者。另外，他又指雖然長者育有子女，惟子女各有工作及家庭，難以充當照顧者的角色，因此政府必須盡快加強安老及照顧者相關政策，將照顧者政策作首要的任務完成，才能實現居家安老。



現時坊間有不少機構提供照顧者的服務，李世榮直言這些服務未能夠如24小時看護般在家照顧長者。他又指現時本港照顧者服務無論在人手或設備上均是追落後，照顧者的服務需要加強並作長遠規劃。他又提到近年政府設立照顧者支援專線182 183以至網上的資訊平台，加強照顧者的服務，惟因遲起步，相關配套並不足夠。“大家從一些新聞可看到，相關慘劇仍不斷發生。”他又指照顧者政策與安老政策密不可分，因而需要發展照顧者服務、樂齡科技和機構服務，“多條腿一齊走”，才可以應付未來人口老齡化的挑戰，達成居家安老的終極目標。