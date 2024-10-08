全球多地爆發反戰遊行

8月3日，民眾在土耳其伊斯坦布爾參加集會聲援巴勒斯坦。（圖源：新華社） 中評社北京10月8日電／據新華社報導，新一輪巴以衝突已持續整整一年。近日，全球多地民眾走上街頭，要求盡快結束在巴勒斯坦加沙地帶等中東地區的戰事，盡快結束人道主義危機。



美國華盛頓、紐約、洛杉磯等地5日爆發反戰遊行。1000多名憤怒的民眾聚集在白宮外，敦促美國政府停止向以色列提供軍事及其他援助。“美國政府的所作所為暴露出它究竟站在了歷史的哪一方，美國政府是本世紀最大邪惡暴行的同謀。”法新社援引抗議活動組織者扎伊德·哈提蔔的話說。



在紐約時報廣場，數千人高喊支持巴勒斯坦和黎巴嫩的口號，要求對以色列實施武器禁運。一名參加抗議活動的紐約市民說：“作為美國人，我們已經受夠了（美國政府）用納稅人的錢給以色列送去炸彈，先轟炸巴勒斯坦的孩子們，然後是黎巴嫩的孩子們。”



一名在華盛頓參加遊行的巴勒斯坦裔美國人說，她不打算在11月舉行的美國大選中投票，因為中東衝突延宕一年以來，她對美國政客的表現徹底失望，他們說的“全是謊言”。



過去兩天，德國首都柏林、英國首都倫敦、法國首都巴黎和意大利首都羅馬也爆發反戰活動。在柏林，民眾6日在“反種族滅絕”遊行中高喊“沒有任何理由為種族滅絕辯護”，要求以色列停止在加沙地帶的軍事行動。據德新社報導，大約3500人參加遊行，遠超先前1000多人的登記人數。



在印度尼西亞首都雅加達，超過1000名示威者聚集在美國大使館附近，要求美方停止向以色列供應武器。在摩洛哥首都拉巴特，示威者呼籲摩洛哥政府斷絕與以色列的外交關係。



與此同時，歐美國家一些支持以色列的民眾也舉行集會，反對反猶主義，呼籲被扣押在加沙地帶的以色列人獲釋。