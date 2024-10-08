旅客選全球最友好城市　香港排第八

中評社北京10月8日電／據大公報報導，旅遊雜誌《Condé Nast Traveler》日前公布2024年全球最友好城市評選結果，香港憑借充滿活力的維多利亞港，以及擁有眾多精致的屋頂酒吧和豪華住宿等，排名第八。有旅遊業界認為，市面上有眾多同類型的調查和評選，香港在很多具歷史及認受性高的調查和評選中都是名列前茅，個別調查的排名結果只可作為參考，最重要是政府要有決心去優化旅遊方面的服務水平。



點贊屋頂酒吧及豪華住宿



《Condé Nast Traveler》是一本針對高端獨立旅行者的旅遊雜誌，本年度讀者選擇獎由全球旅行者投票，包括選出全球最熱情好客的十大城市。香港以89.7分排名第八，據該雜誌介紹，香港以眾多精致的屋頂酒吧和豪華住宿而聞名，贏得了熱情好客的聲譽，例如半島酒店提供獨特的直升機飛行觀光體驗，旅客可鳥瞰令人驚嘆的天際線。香港的亮點還包括充滿活力的維多利亞港，以及貿易和旅遊業的蓬勃發展。



至於榜單其他排名，新加坡以其潔淨的街道、卓越的安全標準和多元文化社區贏得好評，獲94.84分位居榜首；澳洲悉尼以93.85分位居第二；美國拉斯維加斯以93.33分位列第三；泰國曼谷憑借92分排名第四；南非開普敦則以91.3分位列第五；摩洛哥馬拉喀什以90.59分排名第七；美國芝加哥及紐約則分別位列第九、第十。