我國首列氫能源智能城際動車組亮相柏林

中評社北京10月8日電／據新華社報導，近日，我國首列氫能源智能城際動車組CINOVA H2，在德國柏林國際軌道交通技術展覽會上正式發布。



該車由中車青島四方機車車輛股份有限公司自主研製。公司主任設計師梁才國介紹，該車搭載氫燃料電池，利用氫氣和氧氣的電化學反應產生電能驅動。與國際同類產品相比，該車“裝得更多、跑得更快、跑得更遠”。



列車採用4輛編組，配置960千瓦大功率氫燃料電池，最高運行時速可達200公裡。列車擁有全球最長的續航裡程，以時速160公裡運行時續航達到1200公裡，時速120公裡下續航達2000公裡，時速80公裡下續航達3000公裡。同時，列車加氫速度快，注滿一次氫氣只需要15分鐘。



梁才國告訴記者，列車上氫燃料電池的整個反應過程只生成水，列車行駛全程“零碳”排放，不產生任何空氣污染物。按照年均運營30萬公裡估算，該車每列每年可減少二氧化碳排放約730噸，相當於植樹造林567畝。同時，列車創新循環利用技術，將廢水、廢熱“變廢為寶”。氫燃料電池反應排放的水經淨化處理實現再回收，可滿足全車用水需求。氫燃料電池的冷卻廢熱通過再循環，可用於冬季空調采暖。



據瞭解，“中國城際之星”CINOVA是我國首個城際市域動車組技術平台。此次發布的CINOVA H2，是該平台下首款氫動力列車。該列車運用場景廣泛，可用於國內外非電氣化鐵路區域，替代傳統內燃動力車輛。