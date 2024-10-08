多地加力支持汽車以舊換新

中評社北京10月8日電／據新華社報導，近期，商務部等部門聯合印發《關於進一步做好汽車以舊換新有關工作的通知》，此後多地陸續出台政策文件，從提高補貼標準、擴大補貼範圍、增加資金支持等方面，加大力度促進汽車以舊換新。



汽車以舊換新，包括報廢更新和置換更新。在汽車報廢更新方面，《通知》明確，對符合相關規定要求，報廢舊車併購買新車的個人消費者，補貼標準由購買新能源乘用車補1萬元、購買燃油乘用車補貼7000元，分別提高至2萬元和1.5萬元。



各地在此基礎上，根據自身情況紛紛出台落地細則。



9月3日，上海市發展和改革委員會、上海市財政局聯合印發《上海市關於進一步加大力度推進消費品以舊換新工作實施方案》，落實國家汽車報廢補貼政策，對個人消費者購買新能源乘用車補貼由1萬元提高至2萬元、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補貼由7000元提高至1.5萬元。



9月6日，《2024年湖南省加力支持汽車以舊換新實施方案》發布。湖南省商務廳相關負責人介紹，2024年4月24日至2024年12月31日期間，報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或2018年4月30日（含當日）前註冊登記的新能源乘用車，併購買納入工業和信息化部《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車，給予一次性定額補貼。補貼標準提高至購買新能源乘用車補貼2萬元、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補貼1.5萬元。



天津市日前發布《天津市加力支持消費品以舊換新工作實施方案》。天津市發展改革委副主任孫文秀表示，天津積極提高補貼標準，在個人乘用車報廢更新方面，對個人消費者購買新能源乘用車補貼由1萬元提高至2萬元、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補貼由7000元提高至1.5萬元。



根據商務部數據，截至8月23日，汽車以舊換新信息平台累計登記註冊用戶數超110萬，收到汽車報廢更新補貼申請突破70萬份，單日新增超1萬份，呈現加快增長態勢。



在開展汽車報廢更新的同時，商務部還指導各地用好用足中央加力支持資金，合理制定出台汽車置換更新補貼政策，持續擴大汽車以舊換新政策成效。各地置換更新乘用車的補貼持續加碼。



