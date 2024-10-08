塔耶當選埃塞俄比亞新總統

中評社北京10月8日電／據新華社報導，經埃塞俄比亞議會選舉，塔耶·阿茨克·塞拉西7日當選埃塞新一任總統。



7日下午，塔耶在議會宣誓就職。選舉前，塔耶任埃塞外交部長。



埃塞俄比亞上任總統薩赫勒－沃克於2018年10月當選，任期於本月7日結束。



埃塞俄比亞是議會制國家。總統為國家元首，不具有實權，由議會選舉產生，任期6年，可連任一次。