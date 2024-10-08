黃金周七天訪港內地客增38%

中評社北京10月8日電／據大公報報導，內地國慶黃金周假期完結，截至昨晚9時，7天的訪港內地旅客突破120.6萬人次，符合入境處的預期。有旅遊界議員表示，國慶黃金周市面氣氛明顯好轉，旺丁又旺財，但隨著旅客旅遊模式的轉變，期望政府協助業界打造更多深度式和體驗式的旅遊產品，以吸引更多旅客過夜。不過有旅遊業界認為，旅客分布較集中，部分如西貢、沙頭角等地相對冷清，期望政府加強宣傳。



業界盼多推深度體驗旅遊



訪港旅客持續增長，截至昨晚9時，7天國慶黃金周，共有137萬人次訪港，當中內地旅客有逾120萬人次，較去年同期升逾38%。旅議會總幹事楊淑芬表示，今年黃金周共有1100團旅客，較原先估算850團更多。過夜旅客的比例亦由去年約五成增至今年超過七成，業界對生意感到驚喜。



旅遊界立法會議員姚柏良表示，今年國慶黃金周入境的內地旅客逾120萬人次，數字可喜，達到了業界預測的上限。受惠於中央惠港措施，以及近期股市回升，對整體經濟的刺激作用明顯，國慶期間無論是市民或旅客都出手闊綽，整體消費氣氛都有明顯好轉。他提到，現時旅客著重旅遊體驗，業界需轉變策略吸引更多旅客過夜，他期望政府透過高層次的跨部門協作，支援業界打造更多深度游產品和體驗式產品，落實無處不旅遊。