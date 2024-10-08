口岸點對點送啟德　內地郵輪客贊好

中評社北京10月8日電／據大公報報導，昨日是內地國慶黃金周假期最後一天，截至晚上9時，內地訪港旅客已突破137萬人次，較去年同期增加近36%。政府致力開拓更多旅遊模式，國慶黃金周期間，合共約3500名內地旅客經不同口岸入境，乘搭專車前往啟德郵輪碼頭登船，體現郵輪旅遊新模式。



大公報記者昨日在啟德郵輪碼頭直擊，見證來自上海、廣西、廣東等地的內地旅客，因泊港碼頭郵輪配套及行程吸引，不惜跨境從各地來港上船。旅客普遍滿意“點對點”的行程服務，期待日後行程可加入更多本港游元素。旅遊業界期望跨境郵輪旅行可進一步擴大，並加入本地行程，將過門客變為入境客。＼大公報記者 鐘佩欣、易曉彤



政府與旅遊業界研究開拓郵輪旅遊新模式，希望透過便利的交通接駁安排，吸引內地旅客來港乘搭郵輪，從而爭取更多郵輪停泊香港。據瞭解，昨日近1700名內地各城市的旅客，經香園圍口岸、深圳灣口岸以及尖沙咀中國客運碼頭入境香港，再乘搭旅遊巴直達郵輪碼頭，登上歌詩達郵輪，展開日本沖繩的五天四日郵輪之旅，之後會經香港返回內地。



過關乘旅巴交通暢通



大公報記者昨日中午到達啟德郵輪碼頭，數十輛旅遊巴陸續到達碼頭，旅客托運行李後再到大堂登船。由於旅客人數眾多，一度有逾百人等候登船，但整體過程順暢，旅客從抵達碼頭到登船需時約1.5小時。



來自廣西的旅客王先生昨日與朋友一行三人從深圳出發，經香園圍口岸入境後，乘搭旅遊巴到啟德郵輪碼頭登船。他說，過關需時十多分鐘，之後經過約40分鐘車程已抵達碼頭，過程很方便很順暢，笑言“點對點服務不用煩。”他說，現時兩地交通方便，由廣西到港數小時內可到達，此行主要體驗搭郵輪，覺得來港搭郵輪亦甚方便。但對途經香港但未有任何香港行程感到可惜。



“我來過香港無數次，香港是購物天堂。”來自南海的旅客曾先生稱，過去不時到香港購買金器、電子產品等，主要是品質有保證等，這次來港搭郵輪，因為聽聞該郵輪配套設施不錯，行程亦吸引，但此行因時間不足，未能到市區走走，“在香港停留時間不長，外出有點難度。”曾先生認為，若行程能安排到香港後有旅行巴接送到景點游玩會更好。

