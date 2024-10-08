日本訪華青年：中國是一個非常有魅力的國家

中評社北京10月8日電／據新華社報導，離開北京的前一晚，19歲的日本大學生鬆藤愛實挎著印有《千里江山圖》的帆布包，和幾位同伴一起去王府井購物。



玩偶、桂花烏龍茶味的夾心餅幹、紹興黃酒……一小時過去了，包里裝滿了她和朋友選購的商品。



“這幅畫展現了群山連綿的壯觀景象，想到創作出這件作品的畫家和我年齡相仿，就不由想知道他經歷過怎樣的人生。”鬆藤愛實說，她準備回日本後，帶著這個包通勤上學。



“在中國和日本購物體驗最大的不同是用二維碼就能支付，有中國朋友告訴我，已經有三年沒有帶現金去買東西了，這對我來說是不可思議的事情。”她說。



近日，應中國人民對外友好協會邀請，四個日本青年代表團以不同主題和路線訪問了中國。他們有的訪問少林寺，體驗中國功夫；有的前往上海博物館、三星堆和故宮，感受中華文明的悠久璀璨；有的參觀中國共產黨歷史展覽館、奧運會場館，追尋中國的現代化進程；也有的走進各地高校，和中國同齡人交流。



據悉，近400名日本青年參加了此次活動，絕大部分是“00後”並首度來到中國。鬆藤愛實是其中的一員，這也是她第一次走出日本。



回顧在中國一周的旅途，鬆藤愛實說，夜游黃浦江時，她覺得上海非常現代化，比日本的很多城市美；在北京爬居庸關長城時，她一度想放棄但還是堅持了下來。在她看來，中國是一個傳統和革新交融的地方，在不同的地方，都能看到各自的特色。



“孔子的教誨，在中國是觸手可及的”



從上海飛往山東的航班上，就讀於日本中央大學中國語言文化專業的新井真愛，驚喜地發現機艙內飾上印有《論語》的經典選段。

