黃金周經大橋珠海口岸　港澳車刷新紀錄

10月1日至7日17時經大橋珠海口岸出入境車輛總數13萬輛次，其中香港單牌車達5萬輛次，佔比近38.5%，在全部出入境車輛類型中佔比最大。香港文匯報 中評社香港10月8日電／港車主：灣區歐標充電樁增多，便利“一小時生活圈”。



香港文匯報報導，港澳車國慶假期北上火熱。香港文匯報記者7日從港珠澳大橋邊檢站獲悉，10月1日至7日17時經大橋珠海口岸出入境車輛總數13萬輛次，其中香港單牌車達5萬輛次，佔比近38.5%，在全部出入境車輛類型中佔比最大。而5日當天港澳單牌車突破1.45萬輛次，刷新該口岸開通以來的單日最高紀錄；而黃金周前五天港澳單牌車的出入境總量同比大增73%。另據廣東電網相關數據顯示，僅9月30日至10月2日粵港澳大灣區充電活躍度大幅上升，比節前一周增長近25%。港澳車主坦言，灣區充電日趨方便，歐標充電樁增多，而“港車北上”推動灣區融合聯通，拓展灣區“一小時生活圈”。



為了更好服務港澳車北上，廣東電網在港澳新能源車輛出行較為活躍的場所，如港珠澳大橋人工島、橫琴新口岸等建成具備歐標充電服務能力的站點10個、歐標充電槍34支。前來充電的澳門新能源汽車車主表示：“在橫琴有很多充電樁，歐標和國標都有，充電方便又便宜。”



灣區充電量比節前一周增近25%



據廣東電網電動汽車運營後台數據顯示，9月30日至10月2日，粵港澳大灣區充電活躍度大幅上升，充電量近494萬千瓦時，比國慶節前一周增長近25%，高速公路充電樁總充電量近66萬千瓦時，比節前增長近1.4倍，同比增長20%左右。



香港車主劉先生告訴香港文匯報記者，如今灣區充電日趨方便，特別是珠海、深圳等灣區城市布局“歐標樁”示範站，進一步便利港澳車輛出行，也促使港澳居民更便捷地融入灣區發展。香港文匯報記者從珠海市發改局瞭解到，目前珠海已出爐歐標公共充電站清單，分布在口岸、重點酒店、商圈等區域。而深圳巴士集團今年也選取試點，擴建歐標充電樁，為港車在內地行駛續航提供支持。目前深圳巴士集團已在福田、南山等五座示範站布設了歐標樁，覆蓋山姆會員店、萬象天地、深業上城等港人赴深熱門出行地。



客流“深夜高峰”成通關新特點



隨著預約機制不斷優化，通關名額進一步放寬，駕車經港珠澳大橋北上旅遊觀光、休閒消費成為不少港澳家庭度假首選。港珠澳大橋邊檢站相關負責人表示：“內地及港澳‘夜間旅遊’人氣旺盛，凌晨夜間經大橋珠海口岸出入境旅客數量明顯增多，客流‘深夜高峰’成為國慶期間口岸通關新特點。”

