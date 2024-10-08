五大方面！中國加力推出一攬子增量政策

中評社香港10月8日電／國家發展改革委主任鄭栅潔8日介紹，針對當前經濟運行中的新情況新問題，黨中央、國務院科學決策、果斷出手，在有效落實存量政策的同時，圍繞加大宏觀政策逆周期調節、擴大國內有效需求、加大助企幫扶力度、推動房地產市場止跌回穩、提振資本市場等五個方面，加力推出一攬子增量政策，推動經濟持續回升向好。



新華社報導，在當日國新辦舉行的新聞發布會上，鄭栅潔表示，一攬子增量政策更加注重提高經濟發展質量，更加注重支持實體經濟和經營主體健康發展，更加注重統籌高質量發展和高水平安全。政策的謀劃制定，錨定全年目標任務，聚焦經營主體和社會關切，統籌財政、金融、消費、投資、房地產、股市、就業、民生等各領域政策，統籌做好今明兩年政策的銜接，確保“十四五”順利收官。



“貫徹落實一攬子增量政策，是項綜合性、系統性工作，要提高針對性和精準性，增強有效性和可持續性。”鄭栅潔說，要針對經濟運行中的下行壓力，強化宏觀政策逆周期調節；針對國內有效需求不足等問題，把擴內需增量政策重點更多放在惠民生、促消費上；針對當前一些企業生產經營困難，加大助企幫扶力度，切實優化營商環境；針對樓市持續偏弱，促進房地產市場止跌回穩；針對前期股市震蕩下行等問題，努力提振資本市場。



“我們既重視發力解決當下存在的困難和問題，更關注、更重視解決經濟中長期發展中的重大問題，強化打基礎、利長遠、可持續、穩中有進，推動高質量發展。”鄭栅潔說，下一步將和各部門、各地區一起，全面貫徹、加快落實黨中央、國務院決策部署，系統落實一攬子增量政策，扎實推動經濟穩定向上、結構不斷向優、發展態勢持續向好，力爭年內見到更多實效，為明年“十四五”順利收官乃至“十五五”良好開局打好基礎。