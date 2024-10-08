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巴西一港口工地發生塌方事故
http://www.CRNTT.com   2024-10-08 16:45:21


　　中評社北京10月8日電／據新華社消息，巴西亞馬孫州一港口工地7日發生塌方事故，已有至少1人死亡。巴西通訊社稱恐有200人被埋。


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